2020 Game: il videogioco gratis per ripercorrere uno degli anni più incredibili di sempre

Sicuramente nessuno di noi dimenticherà il 2020, questo è certo. Non solo per la pandemia Covid-19 ma anche per una serie di eventi che hanno cambiato la nostra quotidianità e mostrata una faccia diversa del mondo conosciuto.

Lo sviluppatore indipendente Max Garkavyy ha voluto esorcizzare il tutto creando un videogioco intitolato 2020 Game, un browser game gratis con un solo obiettivo: sopravvivere al 2020!

Un gioco semplice e immediato, di breve durata (per arrivare alla fine bastano poco meno di cinque minuti) ma che si distingue per una meravigliosa grafica in Pixel Art e una colonna sonora adorabile. Si parte dagli incendi in Australia e si continua con la quarantena e la pandemia Coronavirus, poi la crisi finanziaria, le polemiche sui vaccini, la morte di George Floyd e il movimento Black Lives Matter, le riunioni in smart working e si prosegue con l'acceso duello presidenziale di novembre tra Donald Trump e Joe Biden. E in chiusura... non vogliamo rovinarvi la sorpresa ma vi assicuriamo che vale la pena giocare per scoprire cosa ci aspetta nel mese di dicembre.

Potete giocare gratis a 2020 Game da qualsiasi dispositivo (PC o mobile) dotato di un moderno browser, nel caso il gioco vi sia piaciuto l'autore accetta donazioni libere di qualsiasi importo a questo indirizzo.