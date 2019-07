2020 ricco per PUBG: annunciata la PUBG Mobile World League

James Yang, Global Esport Director di PUBG Mobile di Tencent Games, ha rivelato alcune grandi novità sul futuro del gioco durante il terzo e ultimo giorno del Spring Split del PUBG Mobile Club Open (o PMCO).

Yang, in particolare, ha annunciato la nascita della PUBG Mobile 2020 World League, competizione ufficiale esport del popolare battle royale in formato tascabile. Ulteriori informazioni su questa lega non sono state rivelate, ma Yang ha detto che dovrebbe iniziare presto. Ha anche detto che il torneo sarà riservato a squadre professionistiche.

Questo annuncio è arrivato nel bel mezzo delle finali mondiali del PMCO Spring Split, dove i migliori giocatori si sono sfidati per il titolo di campioni stagionali. Il PMCO è durato circa tre giorni, per sedici intensi match di PUBG Mobile e un exhibition match con stelle come il giocatore di basket Giannis Antetokounmpo e il DJ Alan Walker.

Inoltre, Yang ha svelato anche la data di registrazione per la nuova stagione autunnale del PMCO. La registrazione per tutte e 10 le regioni in cui si suddivide il campionato inizierà l'8 agosto.

PUBG Mobile ha riscosso un enorme successo da quando è stato lanciato a marzo 2018. La natura del gioco ha aperto la strada verso l'esport. Il PMCO è stato suddiviso in due stagioni: Spring e Fall. Il montepremi per l'intero anno è stato inizialmente di $ 2 milioni, ma dall'annuncio è stato aumentato a $ 2,5 milioni a seguito di una partnership con il produttore Oppo.

Al momento, come dicevamo, non si sa ancora molto sulla PUBG Mobile World League ma la seconda parte dei 2019 (con la partership stretta tra ESL e Vodafone per il Mobile Open 5G) e il 2020 si prospettano davvero ricchi di appuntamenti, per tutti gli appassionati di PUBG.