Il 2020 videoludico riassunto in una sola infografica, ecco tutti i numeri

Anche al termine di questo arduo e singolare 2020, i responsabili di GamesIndustry.biz hanno pubblicato la loro classica infografica di fine anno che ci racconta sinteticamente l'andamento dell'industria videoludica in questi ultimi 12 mesi.

Davvero molto interessanti sono i numeri e le statistiche che vengono sciorinate all'interno di questa unica e ricca infografica: scopriamo, ad esempio, di come il mercato videoludico abbia registrato un aumento generale dei profitti pari al 19.6% rispetto allo scorso anno, con cifre particolarmente positive provenienti dai settori mobile e console.

Continuano ad aumentare anche le vendite dei software in formato digitale: nel 2020 hanno fruttato 158 miliardi di dollari, contro i 14.9 miliardi dei giochi retail. Salgono inoltre a quota 128.6 miliardi i proventi derivanti dalle microtransazioni in-game.

Tra i giochi più venduti negli USA troviamo Call of Duty Black Ops Cold War, Modern Warfare e The Last of Us Part II, mentre in UK troviamo FIFA 21, Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft. Il vero successo, comunque, sembra essere stato Animal Crossing: New Horizons, presente nelle top 3 di Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone.

Tra le altre curiosità, troviamo Persona 5 Royal come gioco con la migliore valutazione Metacritic, pari a 95, mentre Among Us è stato il nome più cercato dagli utenti su Google, seguito da Fall Guys e Valorant. I giochi più discussi sui portali giornalistici sono stati Fortnite, Cyberpunk 2077 e The Last of Us Parte II, mentre quelli più guardati su YouTube rispondono ai nomi di Minecraft, Roblox e Garena Free Fire. Vi rimandiamo all'infografica che trovate in calce alla news per tutte le altre informazioni diffuse da GamesIndustry.biz.