Il 2020 di World of Warships inizia con il Calendario dei Vari di Gennaio

Attraverso la pubblicazione del Calendario dei Vari di Gennaio 2020, i ragazzi di Wargaming.net proseguono la loro simpatica iniziativa promozionale legata a World of Warships e rivolta alla community del loro popolare simulatore di battaglie navali.

La cerimonia di varo di una nave, d'altronde, è uno degli eventi più importanti della vita operativa di qualsiasi vascello, specie se destinato a ingrossare le fila della marina militare di una superpotenza in tempo di pace o di una nazione impegnata in un conflitto su larga scala. Non è un caso, quindi, se gli sviluppatori di World of Warships dedicano il mese di Gennaio del Calendario dei Vari 2020 al Monaghan, un cacciatorpediniere americano entrato in servizio esattamente nella giornata del 9 gennaio 1935.

Tra le altre leggende omaggiate da Wargaming.net troviamo il cacciatorpediniere giapponese Tachibana del 1912, la corazzata statunitense Missouri del '44, il lanciasiluri britannico Campbeltown del '19 e l'incrociatore russo Bogatyr del 1901.

Il Calendario dei Vari di Gennaio 2020 può essere scaricato gratuitamente dalle pagine del sito ufficiale di WoW. A chi ci segue, ricordiamo infine che da qui al 7 gennaio è possibile ottenere i Regali e Ricompense di Capodanno di World of Warships.