Non solo Halo Infinite e Starfield: nessuna data di lancio è certa nel 2021, per Schreier

A più di un anno dall'inizio della sua diffusione, il problema legato al Coronavirus può dirsi tutt'altro che risolto ad oggi. La pandemia ha influenzato negativamente la vita di innumerevoli persone, e le compagnie facenti parte dell'industria dell'intrattenimento non possono di certo dirsi escluse dalla questione.

Per questo motivo, il noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, raccomanda a tutti i giocatori di prendere le attuali date di lancio annunciate dagli sviluppatori come meramente indicative di quando un titolo potrebbe arrivare sul mercato. I problemi legati al Covid-19 hanno sfortunatamente reso complesso, ancor più che in passato, prevedere in modo plausibile l'ultimazione dei lavori da parte delle software house, specialmente per quelle coinvolte nelle grandi produzioni Tripla A e costrette a lavorare in smart working da casa.

"Se vedete titoli come "Halo Infinite ritardato dal 2021???" oppure "Jason Schreier dice che BOTW2 arriverà questo autunno?!" o qualsiasi altra cosa che riguardi date di uscita di un gioco che sono a più di un mese o due di distanza, ignoratele.

Durante la pandemia, è lecito ritenere che nessuna data di lancio sia concreta fino a quando il gioco non viene effettivamente scaricato sulle vostre console (OK, se siamo a una settimana di distanza e la data non è cambiata, probabilmente potrete contarci). Un gruppo di persone qui [ResetEra] e su altri forum sono apparentemente impazzite a causa mia per aver detto durante il fine settimana di non essere certo che Halo Infinite e Starfield arriveranno questo autunno, il che suggerisce che molti pensano che la situazione sia più stabile di quanto non sia in realtà. Nessuno sa niente.

Anche in tempi migliori, le tempistiche date dagli sviluppatori sono interamente basate su ipotesi plausibili. Durante il Covid, buttate pure fuori dalla finestra la parte "plausibile". Madden 22 e Call of Duty di Sledgehammer potrebbero farsi strada con la forza bruta ed uscire in tempo, ma come abbiamo già visto con diversi grandi titoli negli ultimi mesi (Hogwarts Legacy, Gotham Knights ecc.), la maggior parte dei grandi giochi subirà dei rinvii quest'anno, se non è già accaduto. Tienetelo a mente durante l'anno e divertitevi a recuperare il vostro backlog. È sempre un buon momento per rigiocare Hollow Knight..."

Il post pubblicato su ResetEra arriva, appunto, a pochi giorni dalle dichiarazioni dell'ex Kotaku, secondo il quale né Starfield né Halo Infinite possono dirsi certi di arrivare entro quest'anno (per quanto il titolo Bethesda non abbia mai ricevuto alcuna data di lancio ufficiale).