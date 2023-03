2021 Moon Escape: l'avventura retrò sbarca su Game Boy e uscirà presto su Nintendo Switch

Mentre l'industria dei videogiochi guarda sempre più al futuro con Unreal Engine 5.2 e all'atteso arrivo nei negozi delle console di ultima generazione, Incube8 Games corona il sogno di Mike Yamato lanciando sul mercato 2021 Moon Escape, un'avventura spaziale in salsa retrò da vivere su Nintendo Game Boy!

Ambientata in una galassia devastata da una guerra senza precedenti, 2021 Moon Escape è un'avventura open world incentrata sulle gesta compiute da Tars Nunien, un eroe solitario chiamato a compiere una pericolosa missione sul pianeta nemico Astra Nova nella speranza di rovesciare le sorti del conflitto scatenato dai malvagi alieni Kisur.

Il titolo prende spunto dai metroidvania per console 8-bit e dai primi capitoli delle serie di Zelda per farci vivere un'esperienza nostalgica sullo sfondo di scenari pieni di ostacoli da superare e di aree segrete da scoprire sfruttando le armi e i potenziamenti acquisiti nel corso della campagna principale.

La versione Game Boy di 2021 Moon Escape è disponibile da oggi, 31 marzo, su cartuccia e in digitale. I ragazzi di Incube8 Games contano di lanciare la versione digitale del gioco su Nintendo Switch a maggio. Cosa ne pensate di questa esperienza free roaming in salsa retrò? Fatecelo sapere con un commento dopo aver dato un'occhiata al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.