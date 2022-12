Il 2022 l'anno più importante per Sonic: nuova ondata di contenuti nel 2023, dice SEGA

Il 2022 è stato un anno particolarmente impegnato per Sonic: il porcospino blu di SEGA è riapparso nel mondo del gaming con Sonic Frontiers, il primo capitolo open world della saga, ma anche con la raccolta Sonic Origins, il film Sonic 2 e la serie animata Sonic Prime.

Sembra proprio che l'intenzione di Sonic sia quella di non fermarsi affatto nel corso del prossimo anno e continuare a sfrecciare a tutta velocità. Questo è quanto lascia intendere Takashi Iizuka del Sonic Team, che in una recente intervista concessa a Famitsu ha preannunciato l'arrivo di una "nuova ondata di contenuti" per Sonic nel 2023.

"Lo scorso anno è stato l'anno più importante nella storia di Sonic, inclusa l'uscita del sequel del film, i nuovi titoli Sonic Origins e Sonic Frontiers e la serie animata di Netflix Sonic Prime. Stiamo preparando una seconda ondata per rendere felici i fan e mantenere lo slancio fino al 2023. Abbiamo già annunciato contenuti aggiuntivi per Sonic Frontiers, ma c'è molto di più al di fuori di questo, quindi per favore rimanete sintonizzati".

Al netto della compresenza di God of War e Pokémon, Sonic Frontiers è stato un successo con oltre 2.5 milioni di copie vendute nel periodo di lancio. SEGA ha già precisato che il titolo è la base di partenza per il futuro della serie videoludica.