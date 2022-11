Il 2022 sarà un anno da ricordare per i videogiochi? Aspettative e realtà

L'anno sta per concludersi e la nostra redazione coglie l'occasione offerta dalla terza edizione dell'EyeXpo per riunirsi e commentare il 2022 videoludico: è stata un'annata di grande impatto oppure sono stati dodici mesi sottotono? Ecco cosa ne pensiamo.

I temi affrontati dallo staff di Everyeye.it sono davvero tanti e spaziano dal ritorno di Sonic con l'esperienza open world di Sonic Frontiers all'attesa patita dalla community Xbox per l'entrata a pieno regime della macchina produttiva degli Xbox Game Studios.

Nonostante i tanti rinvii che hanno stravolto in questi mesi la scaletta delle uscite in esclusiva e multipiattaforma, il 2022 verrà ricordato anche per l'arrivo sul mercato di kolossal tripla A del calibro di Elden Ring e God of War Ragnarok, per tacere delle emozioni retituite da Horizon Forbidden West o Bayonetta 3 e delle sorprese rappresentate da Stray, Return to Monkey Island, Cult of the Lamb e tantissimi altri progetti relativamente 'minori'.

