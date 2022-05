2022 di grandi ritorni su League of Legends: Jensen è di nuovo ai C9!

Il 2022 si sta rivelando un anno di grandi ritorni nella scena esport di League of Legends in tutto il mondo: dopo la reunion tra Jiizuké e i Giants, team che lo ha lanciato poi verso l’LEC con i Vitality, la notizia della settimana è il ritorno di Jensen ai Cloud9 dopo tre anni di successo con i rivali del Team Liquid.

I fan del team blu-bianco potranno gioire al ritorno del veterano della Midlane in vista del girone estivo dell’LCS 2022, la cui vittoria porterebbe automaticamente la squadra ai Worlds 2022. Con questo annuncio fatto su Twitter, l’organizzazione statunitense conferma così il roster intero: Fudge torna sulla corsia superiore, mentre troviamo Blaber nella giungla, Berserker come tiratore scelto e Zven come supporto.

Nella sua illustre carriera, il 27enne ex-Liquid ha vinto due campionati LCS e un premio MVP delle finali estive LCS 2019, oltre a quattro riconoscimenti All-Pro tra il 2016 e il 2019. Per tale ragione, si può credere che la sessione estiva competitiva di League of Legends per i C9 possa essere positiva, complice la sua esperienza sul campo e il suo precedente legame con il team. Il giocatore danese avrà l’impatto sperato? Lo vedremo tra qualche mese, giusto dopo il Mid Season Invitational ora in corso.

Nel mentre, ricordiamo che su League of Legends è arrivata la Patch 12.9.