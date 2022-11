Un 2022 negativo per il Mobile Gaming: si prevede un calo oltre il 6%

Si prospetta una battuta d'arresto per la crescita del settore Mobile in ambito videoludico. Stando ad una nuova analisi condotta da Newzoo, nel 2022 il Mobile Gaming andrà incontro ad un calo del 6.4% rispetto a quanto registrato nel 2021, con ricavi complessivi pari a 92,2 miliardi di dollari.

Pur trattandosi comunque di una cifra molto considerevole, la nuova statistica è lontana dai 103.5 miliardi stimati da una precedente analisi realizzata sempre da Newzoo. Il passo indietro secondo la compagnia sarebbe collegato non solo alle attuali difficoltà economiche globali, ma anche per la maggior tutela della privacy da parte di Apple tramite la rimozione dell'IDFA (Identifier for Advertisers), identificatore di dispositivi mobile usato dagli inserzionisti per creare pubblicità personalizzate per ogni singolo utente.

Ad andar male sarebbe stato in particolare il secondo trimestre del 2022, con un calo considerevole rispetto ai risultati registrati per primo trimestre. Newzoo segnala in ogni caso una ripresa del settore nel corso del terzo trimestre, in attesa di scoprire i dati definitivi relativi all'anno attualmente in corso. Nonostante le stime al ribasso, il settore Mobile sembra comunque destinato a rimanere il più prolifico per l'industria videoludica, coprendo oltre il 50% dei ricavi totali che si aggirerebbero attorno ai 184.4 miliardi di dollari. In aggiunta, conclude Newzoo, nel periodo 2020-2022 caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, il mercato mobile ha generato 43 miliardi di dollari in più rispetto a quanto previsto prima dell'emergenza sanitaria.

Non è un caso che anche Phil Spencer abbia ammesso che l'affare Microsoft-Activision è importante soprattutto in ottica Mobile: questo specifico settore resta il più forte in ambito gaming ed è con tutta probabilità destinato a proseguire su questa strada anche nei prossimi anni. A tal proposito si stima che il Mobile Gaming andrà oltre i 175 miliardi entro il 2027, secondo uno studio di Reportlinker.