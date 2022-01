Il 2022 di PlayStation secondo un insider: The Last of Us Remake, Persona 6, God of War 2

Dopo aver speculato sul 2022 di Nintendo, l'insider Nate The Hate ha incentrato la nuova puntata del suo podcast sull'universo PlayStation, ipotizzando, rumoreggiando e speculando sulle novità in arrivo quest'anno su PS4, PSVR e PS5.

Cosa ha detto Nate nel suo ultimo video? Il podcast si apre con le discussioni sul remake di The Last of Us, il gioco esiste e uscirà in autunno secondo l'insider e godrà del traino della serie TV targata HBO, verosimilmente The Last of Us Remake sarà il gioco di Natale di Sony dal momento che secondo rumor God of War Ragnarok uscirà a settembre. Il multiplayer di TLOU 2, Fazioni, uscirà nel corso dell'anno ma una finestra di lancio non sembra essere stata ancora fissata.

Nate conferma poi l'esistenza di Twisted Metal per PS5 sviluppato da Firesprite, il gioco però non uscirà quest'anno in quanto la produzione è ancora nelle primissime fasi, tuttavia un trailer in CG di presentazione non è escluso. Si parla anche della possibilità di dare una prima occhiata al primo gioco originale di Bluepoint Games, lo studio starebbe sviluppando un remake e un gioco originale, un progetto contenuto, dalle dimensioni simili a quelle di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il remake invece potrebbe coinvolgere Bloodborne, ma questa è solo una speculazione priva di conferma.

Final Fantasy VII Remake Parte 2 è una esclusiva PS5 e uscirà nel 2023, anche se tutto dipende dal lancio di Final Fantasy 16, se quest'ultimo ritarderà, anche FF7 Remake Parte 2 dovrebbe slittare. Spazio anche a Persona 6 che dovrebbe essere annunciato quest'anno, il gioco sarà esclusiva PS4 e PS5 mentre Persona 4 Golden arriverà su Nintendo Switch e console PlayStation nel 2022.