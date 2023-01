Il 2023 sarà l'anno dell'annuncio di PS5 Slim, Nintendo Switch 2 e Xbox Keystone?

Fermi, lo sappiamo cosa state pensando, le console di attuale generazione sono uscite da appena due anni e non c'è nessun bisogno di nuovo hardware (tranne nel caso di Nintendo Switch). E forse avete ragione, ma proviamo ad ipotizzare un possibile scenario che vedrebbe nuovi annunci di console nel corso del 2023.

Nuova PS5 2023

Da più parti si parla di un nuovo modello di PS5 in arrivo nel 2023, questa versione della console avrebbe il lettore ottico estraibile, in questo modo si elimina la presenza di due modelli sul mercato, lasciandone in vendita solo uno, modulare in base alle esigenze dei consumatori. Questa nuova PS5 non dovrebbe però presentare migliorie tecniche e dunque non ci troveremo di fronte ad una PS5 PRO, non è chiaro invece se il design verrà rivisto. Che sia questa la tanto rumoreggiata PS5 Slim? Eppure c'è chi dice che PS5 PRO uscirà tra il 2024 il 2025, ma sembra decisamente presto per annunci ufficiali in tal senso. Quando uscirà la nuova PS5 modulare? Ne sapremo di più tra la primavera e l'estate, secondo gli insider.

Xbox Keystone

Non è un mistero che Microsoft stia spingendo sulla possibilità di accedere ai giochi dell'ecosistema Xbox da qualsiasi dispositivo, dagli Smart TV agli smartphone e tablet. Xbox Keystone dovrebbe essere proprio una "chiavetta" per giocare ovunque, in maniera semplice e veloce, senza bisogno di una console Xbox Series X o Xbox Seris S. Phil Spencer fa spaere che Xbox Keystone esiste ma Microsoft deve lavorare per abbassare il prezzo al pubblico... che sia questo l'anno giusto per il reveal?

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch PRO è stata cancellata, secondo Digital Foundry, con la casa di Kyoto che avrebbe detto stop alle revisioni di Switch con l'obiettivo di concentrarsi sul successore della console ibrida. E sono tanti gli insider ad affermare che nel 2023 ne sapremo di più su Nintendo Switch 2, un lancio quest'anno è assolutamente impossibile, così come una presentazione pubblica, tuttavia potrebbe essere l'anno giusto per una pioggia di rumor, leak e indiscrezioni sul nuovo hardware Nintendo e sui giochi in sviluppo... tra questi potrebbe esserci anche un nuovo gioco 2D di Super Mario.