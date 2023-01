Il 2023 potrebbe essere l'ultimo anno di vita di PlayStation 4

Nel 2023, PlayStation 4 festeggia il decimo compleanno, probabilmente l'ultimo da console in attività, dal momento che proprio quest'anno dovrebbe segnare la fine del supporto alla vecchia console Sony. PS4 si prepara dunque a vivere il suo ultimo anno da co-protagonista, prima di andare in pensione.

Proprio recentemente Sony ha pubblicato un video sui giochi PS4 e PS5 in uscita nel 2023 dal quale si nota come la maggior parte dei titoli sarà disponibile solo su PS5, di fatto solamente una manciata di produzioni usciranno anche su PS4 e tra queste citiamo Assassin's Creed Mirage, Hogwarta Legacy, Street Fighter 6 e Resident Evil 4 Remake.

Giochi PS4 e PS5 2023

Final Fantasy XVI PS5

Horizon Forbidden West Burning Shores PS5

Marvel's Spider-Man 2 PS5

Assassin's Creed Mirage PS5 e PS4

Resident Evil 4 Remake PS5 e PS4

Forspoken PS5

Suicide Squad Kill the Justice League PS5

Dead Space Remake PS5

Stellar Blade PS5

Street Fighter 6 PS4 e PS5

Star Wars Jedi Survivor PS5

Alone in the Dark PS4 e PS5

Firewall Ultra PS5

Pacific Drive PS5

The Lords of the Fallen PS5

Horizon Call of the Mountain PS5

Destiny 2 Lightfall PS5 e PS4

Eternights PS5 e PS4

Tchia PS4 e PS5

Season A letter To The Future PS5 e PS4

Synduality PS5

Hogwarts Legacy PS5 e PS4

Wild Hearts PS5 e PS4

Bisogna poi tenere conto che il prossimo mese arriverà nei negozi PlayStation VR2, non compatibile in alcun modo con la "vecchia" PS4 e in generale il flusso di uscite per PlayStation 4 sembra in calo, difficile pensare a nuove pubblicazioni previste per il 2024, magari con poche rare eccezioni come i giochi free to play di PlayStation Studios e giochi terze parti di editori minori e sviluppatori più piccoli.

La carriera di PlayStation 4 si avvia dunque al termine, la produzione della console è stata interrotta ormai da tempo e le vendite hardware sono ridotte al lumicino, le vendite software resistono ma l'inversione di tendenza potrebbe essere molto vicina.