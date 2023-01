Il 2023 di Bethesda: Starfield prima di Redfall, torna Ghostwire Tokyo, debutta HiFi Rush?

Il 2023 di Bethesda si prospetta molto interessante se i rumor circolati in queste ore dovessero rivelarsi corretti. La compagnia si appresta a lanciare nuovi progetti e a riportare in vita un gioco del suo catalogo uscito lo scorso anno.

Redfall uscirà il 2 maggio 2023 secondo Jez Corden di Windows Central e altre fonti sottolineano come l'accesso anticipato partirà il 28 aprile. E a quanto sembra, una fonte anonima sostiene che l'attesissimo Starfield uscirà prima del gioco di Arkane, anche se le tempistiche sembrano piuttosto strane... ne sapremo di più durante il tanto rumoreggiato Xbox Showcase di gennaio, previsto apparentemente per questo mese?

Restando in casa Bethesda si parla di un rilancio di Ghostwire Tokyo a marzo con il gioco di Tango Gameworks che si prepara a debuttare su Game Pass ed essere rilanciato con nuovi contenuti. Sempre Tango inoltre starebbe sviluppando HiFi Rush, uno sparatutto futuristico atteso per la fine dell'anno.

HiFi Rush non è mai stato annunciato ma la prima registrazione del trademark risale a due anni fa, ma ad oggi non si è saputo nulla su questo progetto, a quanto pare l'uscita è previsto entro i prossimi dodici mesi con un lancio fissato nell'ultima parte dell'anno, non è effettivamente chiaro però se Tango sia responsabile dello sviluppo o se il gioco sia prodotto da uno studio diverso.