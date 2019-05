Nel 2023 ci saranno più giocatori PC in Cina che abitanti negli USA

Negli ultimi anni, nonostante le severe norme che ritardano o impediscono l'approvazione di nuovi giochi, il mercato gaming PC in Cina è cresciuto a dismisura. Grazie ad un nuovo report curato da Niko Partners possiamo farci un'idea ben precisa sullo stato attuale del settore e su quello futuro.

La Cina, innanzitutto, è il più grande mercato del mondo per quanto concerne i giochi online per PC: più della metà degli introiti globali provengono da questo paese. Nel 2018 ha generato guadagni per 15,21 miliardi di dollari, che potrebbero diventare 16 miliardi nel 2023. Ancor più impressionanti sono i numeri relativi agli utenti: attualmente, ci sono ben 312,4 milioni di persone che giocano online con il PC in Cina, 79,7 milioni delle quali spendono soldi in videogiochi. Secondo le previsioni, i giocatori diventeranno 354 milioni del 2023, più di tutti gli abitanti degli Stati Uniti d'America, che ammontano a 329 milioni!

Una grande fetta di guadagni nel 2018 (ovvero 6,3 miliardi di dollari, il 41,4% del totale) è stata generata dal settore eSport, anch'esso destinato a crescere nei prossimi anni. Nel 2023 la somma potrebbe lievitare fino a 9,5 miliardi di dollari (il 59,4% del totale). Dal report è anche emerso che in tutto il territorio cinese sono presenti 138 mila Internet Café, che contribuiscono in larga parte alla diffusione del gaming e quindi ai guadagni dell'intero settore. Il 24% degli utenti di Steam, inoltre, ha impostato il client in lingua cinese semplificata.

Il mercato è rimasto in salute nonostante il blocco delle approvazioni alla vendita dei giochi avvenuto nell'estate del 2018. Il divieto è stato rimosso lo scorso dicembre, e ad aprile 2019 è stata redatta una nuova regolamentazione ben più chiara. Si tratta di un segno molto positivo per gli editori, gli sviluppatori e l'intero mercato cinese.