Il 2023 è il miglior anno di sempre per il mercato videoludico USA? Probabilmente sì

Dopo aver parlato dell'incredibile successo di Roblox su PlayStation, il noto analista Mat Piscatella ha dedicato un post alla situazione attuale del mercato videoludico negli Stati Uniti d'America.

Stando a quanto dichiarato dall'analista di Circana, il 2023 è uno degli anni migliori di sempre per il settore videoludico negli USA e, con tutta probabilità, si tratta dell'anno con i profitti più alti in assoluto. Dalle statistiche pubblicate dal Video Game Industry Analyst, emerge che i videogiocatori hanno speso il 2% in più rispetto allo scorso anno e, al momento, gli incassi in territorio americano ammontano a 34,1 miliardi di dollari.

Per comprendere meglio la situazione, basti sapere che gli introiti negli USA sono stati di 33,8 miliardi di dollari nel 2020, 36,6 miliardi nel 2021 e 33,5 miliardi nel 2022. Dal momento che manca ancora qualche mese alla fine dell'anno e che il periodo natalizio è ormai alle porte, le possibilità che il 2023 sia un anno da record sono più che concrete.

In attesa di scoprire se le previsioni di Mat Piscatella siano esatte o meno, occorre anche guardare l'altra faccia della medaglia. Mentre gli introiti crescono, aumentano anche gli sviluppatori che perdono il lavoro: proprio questa sera vi abbiamo parlato dei licenziamenti che hanno coinvolto Bungie.