2023 miglior anno di Sony in Giappone dal 2004 per le vendite hardware, grazie a PS5

Nel 2023, Sony ha distribuito 2.6 milioni di console PS5 in Giappone, un numero inferiore rispetto alla concorrenza Nintendo che ha distribuito oltre quattro milioni di Switch, ma tanto basta per rendere speciali gli ultimi dodici mesi della grande S.

L'aumento delle vendite hardware PlayStation in Giappone tocca il 124% su base annua, ma ricordiamo che nel 2022 PlayStation 5 stava ancora combattendo con lo shortage e con i problemi di produzione e distribuzione.

Il risultato ottenuto nel 2023 rappresenta in ogni caso il miglior anno di vendite hardware PlayStation in Giappone nel 2004. Vent'anni fa, Sony dominava grazie al successo di PS2 e PSP, dal 2005 Nintendo ha dominato in Giappone grazie al successo di Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Wii e ovviamente Switch.

Dunque se le vendite hardware vanno alla grande, purtroppo non si può dire lo stesso per le vendite software, dove Sony cede il pass ai giochi Nintendo come Pikmin 4, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros Wonder.

Si tratta di titoli di enorme successo in tutto il mondo e ovviamente anche in Giappone, dove si registrano milioni di unità vendute, a fronte di una lineup PlayStation 5 non del tutto tarata sui gusti del pubblico locale, con Final Fantasy XVI che ha faticato ad imporsi e un Marvel's Spider-Man 2 di discreto successo ma ben lontano dai numeri fatti registrare in Europa e Stati Uniti.