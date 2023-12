Il 2023 di Steam: 14.000 giochi pubblicati, il più giocato è Hogwarts Legacy

Il 2023 è stato sicuramente un anno molto positivo per Steam: negli ultimi 12 mesi sono stati pubblicati 14,423 giochi sulla piattaforma, il 14.5% in più rispetto al 2022. Ma questo non è l'unico dato interessante emerso dal report di Game World Observer, anzi.

Il 26 marzo 2023 Steam ha registrato il record di utenti connessi in contemporanea con 33,598,520 giocatori attivi sulla piattaforma. Il gioco più caro uscito quest'anno è The Leverage Game in vendita a 900 euro, inoltre scopriamo che "singleplayer" è il tag più utilizzato, inoltre 12.000 giochi, seguito da Indie (9.3k), Casual (8.8k), Action (8.5k), Adventure (8k), 2D (6.4k), Simulation (5.5k), 3D (5.3k), RPG (5.2k) e Strategy (4.8k).

2,462 giochi sono usciti in Early Access, da segnalare anche le lingue più popolari con l'inglese al primo posto seguito da cinese semplificato, giapponese (+2 posizioni), tedesco (-1), francese (-1), spagnolo, russo, coreano (+1), italiano (-1) e cinese tradizionale. Il titolo più giocato dell'anno è Hogwarts Legacy con oltre 875.000 giocatori connessi in contemporanea:

Hogwarts Legacy — 879,308

Baldur's Gate 3 — 875,343

Sons of the Forest — 414,257

Starfield — 330,723

The Finals — 242,619

Lethal Company — 240,817

Resident Evil 4 — 168,191

Armored Core VI — 156,171

Remnant II — 110,856

Cities Skylines II — 104,697

Party Animals — 104,174

Dave the Diver — 98,480

ARK Survival Ascended — 98,047

BattleBit Remastered — 87,323

Football Manager 2024 — 86,900

EA Sports FC 24 — 82,287

Payday 3 — 77,938

Wo Long Fallen Dynasty — 75,906

Overwatch 2 — 75,608

Street Fighter 6 — 70,573

Grande successo hanno riscosso Starfield, The Finals, Lethal Company, Resident Evil 4 Remake e Remnant II mentre sotto i 100.000 utenti troviamo giochi come Dave the Diver, Football Manager 2024, EA Sports FC 24, Payday 3, Wo Long Fallen Dynasty e Street Fighter 6.