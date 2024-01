Nel 2023 sono stati venduti più giochi PS4 che Xbox Series X|S in Europa

PS5 e Xbox Series X|S sono sul mercato da fine 2020, eppure le console di vecchia generazione continuano a costituire una parte importante dell'attuale panorama videoludico. Pensate che nel 2023 sono stati venduti più giochi PlayStation 4 che Xbox Series X|S.

I dati provengono da GSD, che copre le vendite di giochi fisici dai principali mercati europei e le copie distribuite digitalmente della maggior parte dei principali editori, esclusi Nintendo e 505 Games. Una possibile attenuante per Xbox Series X|S, può essere costituito dalla progressiva crescita di Xbox Game Pass, sebbene non sia chiaro quanto il servizio sia specificatamente diffuso in Europa.

Secondo GSD, le vendite di PS4 in tutta Europa nel 2023 sono aumentate del 671% su base annua in seguito alla fine dei problemi di fornitura che hanno ostacolato le vendite nell'anno precedente. Al contrario, le vendite della console Xbox Series X|S sono diminuite di quasi il 18% su base annua, sebbene siano ancora superiori a quelle di PS4.

Le vendite totali di console sono aumentate di quasi il 42% su base annua arrivando a 7,4 milioni. PS5 è stata senza dubbio la piattaforma di maggior successo dopo un aumento delle vendite del 177% su base annua. Switch ha mantenuto il secondo posto, ma ha registrato un calo delle vendite di quasi il 10% rispetto al 2022. Xbox Series X/S è arrivata al terzo posto, seguita da PS4.

Lo scorso anno in Europa sono stati venduti complessivamente 182 milioni di giochi per PC e console, in aumento dell’1,7% rispetto al 2022. Il PC è stata la piattaforma più grande per le vendite di giochi, seguita da PS5, Nintendo Switch, PS4 e Xbox Series X/S. Di queste piattaforme, solo Switch e PS4 hanno registrato un calo delle vendite di software rispetto all'anno precedente.