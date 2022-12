Il 2023 sarà il primo vero anno di esclusive next-gen PS5, addio giochi cross-gen con PS4?

Se escludiamo rarissime eccezioni (pensiamo a Demon's Souls, Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart) i primi due anni di vita di PS5 sono stati caratterizzati dal lancio di numerose esclusive cross gen come Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. Nel 2023 però le cose potrebbero cambiare.

Una grafica diffusa da Mister Pixel fa notare come il 2023 potrebbe essere il primo vero anno di esclusive next-gen per PS5, almeno sulla carta. L'infografica mostra una serie di titoli che non dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) uscire su PS4, limitandosi a vedere la luce solo su PlayStation 5 ed eventualmente su PC.

Pensiamo a Silent Hill 2 Remake, Forspoken, al DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West, a Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 16 e Final Fantasy VII Rebirth (anche se un lancio nel 2023 appare improbabile), a Stellar Blade e al visore PlayStation VR2, non compatibile con PS4.

L'elenco include anche The Last of Us Factions, titolo che potrebbe effettivamente mantenere una natura cross-gen, anche se chiaramente non sono escluse ulteriori sorprese da questo punto di vista. E voi cosa ne pensate? Il 2023 sarà davvero il primo vero anno di vita di PlayStation 5 o per l'addio ai giochi cross-gen bisognerà attendere (almeno) il 2024?