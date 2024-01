Il 2024 è l'anno di Disney Lorcana: 4 espansioni in arrivo, parte anche il competitivo!

Il 2024 sarà l'anno decisivo per il gioco di carte collezionabili Disney Lorcana, co-prodotto e distribuito da Disney e Ravensburger. Dopo un 2023 segnato dal lancio dei primi set di Disney Lorcana - immediatamente andati sold-out - i prossimi dodici mesi saranno fondamentali per il consolidamento del TCG e della sua community.

Per questo, Ravensburger ha annunciato ben quattro espansioni di Lorcana in arrivo entro la fine dell'anno. Dopo le ristampe del set base e di Lorcana: Rise of the Floodborne, entrambe rilasciate tra dicembre e gennaio, nel mese di marzo arriverà la terza espansione ufficiale del gioco di carte collezionabili della Casa di Topolino, intitolato Nelle Terre d'Inchiostro. Quest'ultimo sarà il primo set Lorcana con traduzione in italiano e verrà rilasciato a partire dall'8 marzo nei negozi e dal 23 febbraio nei Parchi Disney.

Le altre tre espansioni di Disney Lorcana del 2024, purtroppo, non hanno ancora un nome ufficiale, ma Ravensburger ha annunciato con un comunicato stampa che esse verranno rilasciate nelle seguenti date:

Seconda espansione del 2024: 17 maggio 2024 nei parchi Disney e nei negozi di settore e 31 maggio 2024 nella grande distribuzione e online

nei parchi Disney e nei negozi di settore e nella grande distribuzione e online Terza espansione del 2024: 9 agosto 2024 nei parchi Disney e nei negozi di settore e 23 agosto 2024 nella grande distribuzione e online

nei parchi Disney e nei negozi di settore e nella grande distribuzione e online Quarta espansione del 2024: 15 novembre 2024 nei parchi Disney e nei negozi di settore e 29 novembre 2024 nella grande distribuzione e online

Filip Francke, Global Head of Games di Ravensburger, si è detto entusiasta del successo di Disney Lorcana, spiegando che "Il nostro gioco ha conquistato i giocatori, i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo, e siamo molto grati per il loro sostegno. Si è rivelato un fantastico punto di ingresso per i novizi dei TCG e continueremo a fare il possibile per rendere i prodotti disponibili al prezzo consigliato".

Proprio per i neofiti, inoltre, verrà introdotto Disney Lorcana TCG Preludio, una sorta di "starter set" per due giocatori che intendono approcciarsi al mondo di Lorcana: al suo interno ci saranno due mazzi da 30 carte ciascuno, un tabellone di gioco per due giocatori con figurine dei personaggi, regole e guide per i giocatori e alcune carte aggiuntive che i giocatori potranno inserire nei propri mazzi man mano che faranno esperienza.

Il Preludio sarà infatti una vera e propria esperienza narrativa che, di partita in partita, vi permetterà di potenziare il mazzo di base, rendendolo via via più competitivo. Preludio uscirà a settembre 2024, al prezzo di 24,99 Euro.

Infine, per i giocatori con più esperienza il 2024 sarà anche l'anno dell'inizio degli eventi del gioco competitivo: il circuito competitivo partirà a maggio 2024, con il torneo intitolato Disney Lorcana Challenge. I primi eventi si terranno a livello regionale: i giocatori più abili potranno poi qualificarsi per i campionati continentali Nordamericani ed Europei, e infine per i Campionati Mondiali, che si terranno invece all'inizio del 2025.