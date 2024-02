Il 2024 sarà cruciale per Xbox Cloud Gaming? Si parla di streaming dei giochi acquistati

Il mese di febbraio è stato alquanto importante per il marchio videoludico di Xbox: dopo che i vertici dell'azienda hanno ufficializzato il raggiungimento dei 34 milioni di abbonati a Game Pass, ecco che si parla dell'avvenire per il Cloud Gaming del marchio Xbox. Project xCloud potrebbe presto ricevere delle novità incredibili per gli utenti.

Secondo quanto emerso nella giornata di oggi via X, il CEO della divisione gaming di Microsoft ha confermato che Xbox Cloud Gaming accoglierà lo streaming dei giochi acquistati dagli utenti in futuro. L'esponente della compagnia ritiene che il momento di tale introduzione giungerà nel corso dei prossimi mesi, andando così a segnare un 2024 all'insegna dei cambiamenti. Siamo ancora lontani da un'effettiva finestra temporale per la funzionalità di cui sopra, ma non è da escludere che stiano per giungere novità in tal senso. Xbox Showcase sta per tornare nel 2024; perciò, il periodo di conferme sul Cloud Gaming sarà quello previsto per l'evento?

Sarà il 2024 l'anno di Xbox Cloud Gaming? Tra l'arrivo dei primi giochi Activision-Blizzard su Game Pass, l'approdo di alcune esclusive Xbox su altri ecosistemi videoludici e il potenziamento dell'architettura del gaming in steaming via Cloud, i prossimi mesi potrebbero essere edulcorati da tantissimi annunci per i membri della community del marchio verde crociato. Si attendono dunque ulteriori conferme in tal senso, nella speranza che esse giungano al più presto.