Ma quindi il 2024 sarà davvero l'anno della PlayStation 5 PRO?

Il 2024 è iniziato da qualche settimana ma stando alle voci dei soliti bene informati sarà proprio questo l'anno di PlayStation 5 PRO, console "mid-gen" di Sony che dovrebbe uscire uscire nei prossimi mesi. Dovrebbe appunto: cosa sappiamo su PS5 PRO? Facciamo chiarezza.

Lo scorso mese di dicembre sono trapelate le specifiche tecniche di PlayStation 5 PRO che prevedono PS5 PRO equipaggiata con il SoC Viola con tecnologia TSMC N4P, un chip basato sull'architettura AMD Zen2 di AMD con frequenza dinamica fino a 4.4 Ghz. L'architettura RDNA3 è la base della nuova console Sony e si parla di 16 GB di RAM GDDR6 a 18 gbps mentre la CPU dovrebbe avere una frequenza target di 2.0 GHz capace di gestire TLOPS Dual-Issue fino a 28.67 TFLOP di picco (14.33 TFLOP senza Dual-Issue). I rumor parlano poi della presenza di una NPU XDNA2 per velocizzare il processo di upscaling temporale per puntare a una risoluzione upscalata 4K a più di 30fps.

L'insider Tom Henderson ha diffuso caratteristiche tecniche leggermente diverse per PS5 PRO, rivelando che la nuova console disporrà di 60 CU con clock boost a 2.5 Ghz mentre la GPU dovrebbe vantare una potenza in linea teorica di 19,2 Teraflops.

Lo stesso Henderson ha dichiarato che Sony era consapevole del leak delle specifiche tecniche, inevitabile dopo la distribuzione dev kit di PS5 PRO avvenuta in autunno. E Square Enix sembra essere uno dei primi publisher giapponesi ad aver ricevuto il dev kit di PlayStation 5 PRO, probabilmente già nelle mani anche di studi e editori occidentali.

Ma veniamo ora al quesito iniziale: PS5 PRO esce davvero nel 2024? Non sembrano esserci dubbi a riguardo e insider bene informati parlano di una presentazione a settembre e un lancio in autunno, presumibilmente a novembre, idealmente lo stesso timing usato per la presentazione e il lancio di PlayStation 5 Slim lo scorso anno. Uno scenario interessante perché PS5 PRO dovrà vedersela con Nintendo Switch 2, anche questa in arrivo a fine anno secondo insider bene informati.

E voi cosa ne pensate: ha davvero senso lanciare PS5 PRO tra meno di 12 mesi o sarebbe meglio rimandare il lancio al 2025, magari anche per sfruttare l'effetto GTA 6 così da avere un boost immediato delle vendite della console?