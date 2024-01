Il 2024 di Final Fantasy sarà ricco di novità, assicura Square Enix

Con il consueto messaggio di fine anno, Square Enix ha voluto ribadire che il 2024 sarà un grande anno per i fan di Final Fantasy. Sono tanti attualmente i progetti in cantiere per il prossimo anno, tra cui il lancio di Final Fantasy VII Rebirth ma non solo.

Ad esempio nel 2024 arriverà la seconda espansione di Final Fantasy 16, intitolata Rising Tide, inoltre più avanti assisteremo al debutto di Final Fantasy XIV Dawntrail e l'MMO arriverà su Xbox. Il 2024 di Final Fantasy si apre con il lancio di Final Fantasy VII Rebirth, una delle uscite più in vista della prima parte dell'anno, con il gioco atteso per la fine di febbraio in esclusiva su PlayStation 5.

Ichiro Hazama (producer di Final Fantasy Theatrhythm Final Bar Line) fa sapere che il suo studio sta lavorando a "qualcosa di speciale" e lo stesso afferma il produttore di Final Fantasy Brave Exvius, Kei Hirono, affermando di "voler sorprendere i giocatori con quello che abbiamo in programma."

In generale, Square Enix promette un 2024 pieno di giochi e annunci, con ampio spazio dedicato a Final Fantasy ma a anche ad altre IP della compagnia. Sarà l'anno giusto per avere nuove informazioni su Kingdom Hearts 4 o dovremo attendere ancora?