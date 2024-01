Il 2024 miete la sua prima vittima: Warhaven si prepara alla chiusura

Il nuovo anno è iniziato solo da una manciata di giorni e siamo già qui ad annunciarvi del primo giochi che chiuderà i battenti a breve. Pubblicando un breve comunicato sulla pagina ufficiale Steam di Warhaven, gli sviluppatori del free to play hanno ufficializzato l'imminente spegnimento dei server.

Si tratta di una notizia inaspettata, poiché il gioco è arrivato sugli scaffali digitali di Steam, in Early Access, nelle ultime settimane del 2023. Al netto dello scarso successo, infatti, era difficile prevedere una decisione tanto drastica da parte del team di sviluppo e del publisher, che evidentemente hanno deciso di staccare la spina e di non provare nemmeno a riprendere quota con il supporto post-lancio e la versione console, che avrebbe dovuto vedere la luce nel corso dei prossimi mesi.

Il messaggio pubblicato dal team di Warhaven annuncia che i server verranno definitivamente spenti a partire dal prossimo 5 aprile 2024, quindi i giocatori hanno ancora un po' di tempo per fare qualche partita. Va però sottolineato che le microtransazioni sono già state disattivate e non è più possibile acquistare elementi estetici nel negozio in game. Non sembrano essere previsti i rimborsi per chi ha effettuato acquisti, ma è probabile che si parlerà di questo argomento in futuro.