Il 2024 di PlayStation è quasi un mistero: perché Sony non vuota il sacco?

Il 2023 di Sony è iniziato con PS VR2 e si chiuderà con il lancio di Marvel's Spider-Man 2 su PS5 e con l'arrivo di una nuova linea di accessori come PlayStation Portal, le nuove cuffie Pulse 3D Elite e gli auricolari Pulse Explore. E per il 2024 invece quali sono i piani della compagnia giapponese? Al momento sappiamo davvero poco.

La community nota un certo immobilismo da parte della compagnia, con una parziale resistenza nel voler anticipare cosa bolle in pentola per il prossimo anno limitatamente al marchio PlayStation. E' innegabile che la comunicazione di Sony sia cambiata negli anni e se in passato eravamo abituati ad assistere ad annunci in grande stile e presentazioni con netto anticipo (quanto abbiamo dovuto aspettare dal primo trailer di The Last of Us Parte 2 all'arrivo dei negozi?) oggi le cose sono nettamente cambiate.

Il nuovo anno di PlayStation si aprirà con Helldivers II a febbraio e idealmente terminerà in autunno con Marvel's Wolverine e la tanto rumoreggiata PS5 PRO in uscita proprio nel 2024 secondo i rumor. E nel mezzo? Tanti i progetti più o meno noti ma nessuno con una data di uscita precisa. D'accordo, ci sono i tanti GaaS annunciati nei mesi scorsi, c'è Marathon di Bungie, c'è Death Stranding 2 e ci sono indie (a proposito, che fine ha fatto Little Devil Inside?), mancano però annunci sostanziosi da parte degli esponenti più in vista di PlayStation Studios.

Possibile che per il The Last of Us Day non ci sia stato modo di vedere un teaser del progetto multiplayer di TLOU? E Ghost of Tsushima 2 esiste davvero? Bluepoint sta sviluppando un nuovo remake o un gioco originale? E Sony Bend è ancora uno studio di rilievo o sta lavorando su un progetto più piccolo?



La sensazione di parte del pubblico è quella di una Sony impegnata a lavorare in silenzio per poi lanciare le sue cartucce migliori, ma c'è chi vorrebbe maggiore chiarezza sulla lineup e sui progetti in sviluppo, anche e sopratutto per orientarsi meglio e decidere se investire o meno le centinaia di euro richiesti per l'acquisto della PlayStation 5.

Da mesi si parla di un PlayStation Showcase in rampa di lancio ma a settembre Sony ha trasmesso solo uno State of Play di buon livello ma privo di colpi di scena eclatanti e con focus principale sui giochi terze parti. E voi cosa ne pensate, cosa possiamo aspettarci dal 2024 di PlayStation 5?