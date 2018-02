2064: Read Only Memories arriverà su Switch tra marzo e aprile

Rispondendo alla domanda di un fan posta su Twitter, l'autore di 2064: Read Only Memories ha confermato che il gioco arriverà sua cavallo tra marzo e aprile. Gli utenti della console ibridadovranno aspettare ancora poche settimane.

La versione Switch di 2064: Read Only Memories era stata confermata lo scorso giugno, indicando come periodo di uscita un generico 2018, ma nelle ultime ore abbiamo appreso una finestra di lancio più precisa: il titolo sarà disponibile anche sulla console ibrida Nintendo tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile.

Per chi non conoscesse il gioco, 2064: Read Only Memories si presenta come un'interessante visual novel cyberpunk che mescola alcuni ingredienti tipici delle avventure grafiche tradizionali. Il titolo è inoltre disponibile anche su PlayStation Vita dallo scorso dicembre.