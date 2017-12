2064: Read Only Memories è ora disponibile su PlayStation Vita

Giusto in tempo per la PlayStation Experience 2017,è ora disponibile anche su. Un annuncio a sorpresa giunto con un nuovo trailer di lancio: potete guardarlo in cima alla notizia.

Dal momento che 2064: Read Only Memories supporta il cross-buy, se lo avete già acquistato su PlayStation 4 potrete scaricarlo gratuitamente anche su PlayStation Vita. Se invece avevate intenzione di recuperarlo nei prossimi giorni, con un singolo acquisto potrete ottenere entrambe le versioni. Per chi non lo conoscesse, il titolo si presenta come un'avventura grafica in pixel art dai temi e dalle atmosfere cyberpunk.

Ricordiamo che 2064: Read Only Memories arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2018.