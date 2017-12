20XX: il titolo indie ispirato a Mega Man X uscirà anche su PlayStation 4 nel 2018

Nel corso della conferenza di apertura della, è stato annunciato chearriverà anche su PlayStation 4 nel corso del 2018.

Già disponibile dallo scorso mese di agosto su PC via Steam, il titolo indie sviluppato da Batterystaple Games mescola i generi action, platform e roguelike, oltre a trarre chiaramente ispirazione dal franchise Mega Man (che sta per tornare con Mega Man 11 e con la raccolta contenente gli otto capitoli della serie Mega Man X).

20XX può tuttavia contare su più di 100 power-up, sfide giornaliere e settimanali, multiplayer online e pure locale. Presente anche la morte permanente, in pieno stile roguelike. Per l'occasione, è stato mostrato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Purtroppo non è stata fornita una data di lancio più precisa, a parte un generico 2018. Come vi sembra?