Dopo 21 anni, Kadabra ritornerà nel Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon: è ufficiale

C'è voluto tanto, anzi troppo tempo, affinché Kadabra ritrovasse un posto all'interno del Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon. Alla fine, la creatura di tipo Psico ce l'ha fatta e nel giro di pochi mesi verrà riaccolto da tutti i suoi amici mostriciattoli.

Stando a quanto rivelato da PokeBeach, Kadabra tornerà nel Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon a giugno 2023 nell'ambito della nuova espansione Pokémon 151, che come il nome lasciai intendere proporrà le 151 creature originali di prima generazione. Era bastato il titolo del set a far drizzare le antenne dei fan, ma adesso è arrivata anche la conferma di Uri Geller, l'illusionista che da oltre due decadi impediva al mostriciattolo di apparire nel gioco.

Nel caso non lo sapeste, Geller è un illusionista che durante le sue esibizioni era solito piegare un cucchiaio - suo marchio di fabbrica - dunque potete ben comprendere il suo stupore quando, mentre era in viaggio in Giappone, ha scoperto l'esistenza di un Pokémon che non solo metteva in scena il suo stesso trucco, ma aveva anche un nome ispirato al suo. Nel Sol Levante, infatti, Kadabra è conosciuto come Yungerer, un anagramma di Uri Geller. Nel novembre del 2000 l'illusionista ha quindi fatto causa a Nintendo presso il tribunale della California, ottenendo la rimozione del Pokémon dalle nuove edizioni del gioco di carte. La causa è stata chiusa nel 2003, ma a nulla sono valse le spiegazioni di Nintendo, che voleva solo omaggiarlo: negli anni successivi Geller ha continuano ad avviare dei procedimenti legali presso i tribunali di altri paesi.

L'ultimo set in cui è apparso Kadabra è Skyridge del 2002, dopodiché i creatori del GCC hanno dovuto mettere a punto meccaniche differenti per consentire ai giocatori di far evolvere Abra direttamente in Alakazam, bypassando dunque il Pokémon bannato. Dopo Mysterious Treasures del 2007, in ogni caso, The Pokémon Company ha cominciato ad ignorare completamente anche Abra, con meccaniche che permettevano ad Alakazam di comparire direttamente come Pokémon base. L'ultima apparizione nell'anime risale invece al 2005.

Negli anni, tuttavia, Geller si è ammorbidito. Nel 2020 ha scritto a The Pokémon Company rinunciando alla pretese di Kadabra e ottenendo in risposta una lettera di apprezzamento da parte del presidente Tsunekazu Ishihara. Dopo qualche annetto d'attesa, la compagnia che ha finalmente trovato il modo per reintegrare il Pokémon nel gioco di carte.

In un messaggio vocale inviato alla redazione di PokeBeach, ha l'illusionista s'è scusato per aver intentato la causa, ammettendo che si è trattato di un errore, per poi chiedere perdono a tutti i fan: "Ciao cari amici miei. Sono contento di vedere l'entusiasmo dei fan dei Pokémon in merito al ritorno della carta di Kadabra nel gioco. Voglio ringraziare i fan che mi hanno contattato negli ultimi anni, inclusi quelli di PokeBeach, che hanno continuano a scrivermi con costanza. Fondamentalmente, è merito vostro e dei miei nipoti se alla fine ho cambiato idea. Quest'estate potrete vedere Kadabra riunirsi con i Pokémon originali. Vi voglio bene tutti, e sarò aperto e onesto: sono stato un folle. È stato un errore fare causa a Pokémon Company. Era un tributo a me, Uri Geller. Adesso è tutto alle spalle, perdonatemi". Tutto è bene quel che finisce bene.