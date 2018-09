24 milioni di copie vendute per FIFA 18, la serie raggiunge quota 260 milioni

EA Sports ha annunciato che FIFA 18 ha superato quota 24 milioni di copie vendute. Questo incredibile risultato è stato raggiunto in meno di un anno, il gioco è infatti disponibile per l'acquisto dal 29 settembre 2017.

La serie di FIFA rimane saldamente al comando della classifica dei franchise sportivi videoludici più venduti di sempre, con un totale di oltre 260 milioni di copie. Numeri da capogiro anche per FIFA Mobile, che può contare su una base installata di 193 milioni di giocatori.

"Per milioni di giocatori di tutto il mondo il franchise di FIFA è diventato più di un gioco, è una parte importante del loro DNA calcistico al pari delle squadre che amano. Il calcio è uno sport in grado di unire il mondo attraverso il gioco. Che sia su console, su mobile, competitivo, o legato a determinate regioni come FIFA Online 4 in Asia, siamo entusiasti di trovare sempre nuove modi per connettere i giocatori", queste le parole Aaron McHardy, executive producer di FIFA.

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che FIFA 18 è disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Segnaliamo, infine, che il titolo di EA Sports è in offerta a 12.99 euro sul Playstation Store.