24 Ore di Le Mans Virtual: una pioggia di star del motorsport e degli esport in griglia

La joint venture tra ACO, FIA WEC e Motorsport Games ha messo insieme un roster di piloti virtuali e reali, di assoluto primo piano per la prima edizione virtuale della 24 Ore di Le Mans.

L'obiettivo non è quello di traslare in virtuale l'edizione reale 2020, in programma per il 19-20 settembre, ma di offrire 24 ore di intrattenimento di alto livello per i fan di tutto il mondo durante questo periodo di inattività dovuta al coronavirus.

La 24 Ore di Le Mans Virtual verrà eseguita sulla piattaforma di simulazione rFactor 2, fornita dallo Studio 397. Sulla griglia di partenza ci saranno talenti come Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly e Antonio Giovanazzi oltre agli ex campioni del mondo Fernando Alonso e Jenson Button.

Le leggende della F1 correranno al fianco dei vincitori della Indy 500, Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud, alle star della F2 come Jack Aitken e Louis Deletraz; inoltre ci sarà una formazione tutta al femminile.

L'élite delle gare di endurance dei produttori Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche e Toyota metteranno in pista Sébastien Buemi, Brendon Hartley, José María López, André Lotterer, Neel Jani, Nick Tandy, Miguel Molina, Darren Turner e Jan Magnussen e molti altri campioni dai principali team privati nelle categorie LMP e GTE.

Ci saranno anche Barrichello, Fisichella, Fittipaldi, Massa, Panis, Rosenqvist, Vandoorne e Vergne oltre a star esport di fama mondiale come Greger Huttu, Rudy Van Buren, David Tonizza, Joshua Rogers e Jimmy Broadbent.

La prossima settimana verranno svelati maggiori dettagli sulle diverse livree delle auto, oltre a come seguire la 24 Ore di Le Mans Virtual in TV, online e sui canali dei social media di tutto il mondo. Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili anche sul sito ufficiale.