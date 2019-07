25 anni di DOOM: i primi 3 capitoli approdano su PS4, Switch e Xbox One - Aggiornata

In coincidenza con l'apertura del QuakeCon, i vertici di id Software e Bethesda sorprendono gli appassionati di sparatutto pubblicando un video che conferma le indiscrezioni delle ultime ore legate all'approdo della trilogia originaria di DOOM sull'eShop digitale di Nintendo Switch e sullo store di PS4 e Xbox One.

La mossa compiuta dagli autori statunitensi e delle alte sfere di ZeniMax Media è una delle tante iniziative promosse per festeggiare il venticinquesimo anniversario dalla commercializzazione nel 1993 del primo, leggendario DOOM.

La versione digitale di DOOM comprende tutti i contenuti dell'edizione originaria, ivi compresa la possibilità di giocare in cooperativa e nel Deathmatch per un massimo di 4 utenti per lobby, e l'espansione Thy Flesh Consumed che introduce 9 livelli inediti.

Anche per quanto riguarda DOOM II, id Software offre ai fan di FPS su Switch, PS4 e Xbox One l'edizione completa comprensiva delle funzionalità cooperative e cooperative e, soprattutto, delle venti ambientazioni originali del DLC The Masters Levels creato dagli utenti della community e supervisionato dagli sviluppatori.

Non meno importante è poi l'offerta riservata a chi intende acquistare DOOM III su console, con la possibilità di affrontare l'intera campagna principale in edizione rimasterizzata e le avventure aggiuntive comprese nelle espansioni The Resurrection of Evil e The Lost Missions.

I ragazzi di id Software ci ricordano inoltre che alle ore 18:00 italiane di oggi, venerdì 26 luglio, è previsto il reveal del multiplayer di DOOM Eternal.