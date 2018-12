25 anni di DOOM: ripercorriamo la storia dello sparatutto ID Software in un video

In questi giorni DOOM compie 25 anni: nel lontano dicembre 1993 John Carmack e John Romero crearono il titolo che ha rivoluzionato per sempre il mondo degli sparatutto in prima persona.

Nel corso degli anni la serie ID Software (ora di proprietà di Bethesda) si è evoluta prima con DOOM II Hell on Earth e poi con DOOM 3. Impossibile non citare anche il reboot del 2016, accolto calorosamente da pubblico e critica e in procinto di vedere un sequel, DOOM Eternal, in arrivo il prossimo anno.

Ripercorrete insieme a noi la storia di DOOM, dalle origini ai giorni nostri, nel video speciale che trovate in apertura della notizia. Qual è il vostro episodio preferito della serie? L'originale DOOM, il sequel DOOM 2, il controverso DOOM 3 o il reboot targato Bethesda? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.