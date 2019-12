25 anni di PlayStation: 8 wallpaper in regalo e prova gratuita di Firewall Zero Hour

I ragazzi del PlayStation Blog ufficiale ci invitano a unirci ai festeggiamenti per il venticinquesimo compleanno di PlayStation scaricando otto wallpaper celebrativi che immortalano il lancio di ciascuna console di Sony dal 1994 ad oggi.

Parallelamente a questa iniziativa, assistiamo inoltre all'apertura della nuova "finestrella digitale" del Calendario dell'Avvento di PlayStation 4: la sorpresa riservataci dal colosso tecnologico giapponese riguarda la nuova prova gratuita di Firewall Zero Hour.

Lo sparatutto in prima persona di First Contact Entertainment, fruibile esclusivamente in realtà virtuale inforcando il caschetto delle meraviglie di PS VR, è già scaricabile gratuitamente e potrà essere fruito da tutti gli utenti PS4 fino a lunedì 9 dicembre, un tempo più che sufficiente per apprezzare l'esperienza di gioco confezionata dalla software house di Santa Monica. Una volta terminata la prova gratuita di Firewall Zero Hour, oltretutto, chi vorrà acquistare il titolo potrà mantenere i progressi raggiunti.

In calce alla notizia trovate il link da cui potete effettuare il download gratuito degli sfondi celebrativi per i 25 anni di PlayStation alla risoluzione desiderata. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il messaggio di auguri di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, condiviso con i fan del Monolite Nero per festeggiare questa importante ricorrenza.