25 anni di PlayStation: l'evoluzione grafica di cinque personaggi da PS1 a PS4

Nel festeggiare i 25 anni di PlayStation, i ragazzi del PS Blog ufficiale ci mostrano come si è evoluta la grafica dei videogiochi nel corso della storia delle console Sony attraverso una comparativa immagini dedicata ai miglioramenti tecnologici avvenuti nella rappresentazione di cinque specifici personaggi.

La simpatica iniziativa promossa dai curatori del PS Blog americano si focalizza su Kazuya Mishima della serie picchiaduro di Tekken, sull'iconico Kratos della saga di God of War, su Rathalos e Palico di Monster Hunter e su Sir Daniel Fortesque di MediEvil.

Lo speciale non si limita a illustrarci gli enormi passi in avanti compiuti negli ultimi cinque lustri in termini di fedeltà grafica ma ci offre anche degli interessanti spunti di riflessione sul numero di poligoni utilizzati dagli sviluppatori per creare i rispettivi modelli 3D dei personaggi presi in esame.

A titolo d'esempio, citiamo il netto aumento nella definizione poligonale dei modelli della testa di Kazuya Mishima (da 100 su PS1 a circa 6.000 su PS4, inclusi i capelli e la bocca), del volto di Kratos (dai 1.200 del capitolo d'esordio su PS2 ai ben 32.000 di God of War su PS4) e del teschio di Sir Dan (da 60 su PS1 a 1.734 di MediEvil Remake recentemente approdato su PS4). In calce alla notizia trovate le immagini esplicative della "comparativa generazionale" a tema PlayStation.