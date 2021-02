25 anni di Pokemon: boom per le carte collezionabili su Twitch e StockX

Il 27 febbraio si festeggia il Pokemon Day, giorno dedicato alle celebre creature ideate da Satoshi Tajiri nel lontano 1996. Quest'anno i Pokemon festeggiano i 25 anni di successi, un'impero dell'intrattenimento con videogiochi, anime, film, manga, giocattoli, fumetti e un gioco di carte collezionabili ancora oggi molto popolare.

In particolare su Twitch le live dedicate alle carte collezionabili Pokemon sono cresciute notevolmente con spettatori mensili aumentati del 3000% dal marzo 2020 al gennaio 2021. Anche StockX annuncia un boom per le carte Pokemon sulla piattaforma di vendita:

"È cominciato tutto con i primi mesi della pandemia nel 2020, per poi esplodere come fenomeno globale grazie al coinvolgimento di alcune celebrities. Ad esempio, la prima settimana di febbraio di quest'anno lo Youtuber statunitense Logan Paul ha annunciato di aver speso due milioni di dollari in scatole chiuse di carte dei Pokémon della prima generazione, che metterà poi all'asta in diretta streaming proprio il 27 febbraio. A poche ore da questa dichiarazione il valore lordo delle carte dei Pokémon su StockX è aumentato dell’80%, praticamente raddoppiando le vendite rispetto al giorno precedente."

Un successo che non accenna a diminuire, in particolare quello legato alle carte collezionabili si è dimostrato essere un filone piuttosto remunerativo per Nintendo, Game Freak e The Pokemon Company. Lo sapevate? Durante il Pokemon Day potrebbero essere annunciati i tanto attesi remake di Pokemon Diamante e Perla per Nintendo Switch.