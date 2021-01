25 anni di Pokemon: nasce la collaborazione musicale con Katy Perry!

Con uno splendido video per i 25 anni dalla nascita dei Pokèmon, la cantautrice statunitense Katy Perry conferma la propria partecipazione alle attività previste da The Pokémon Company per celebrare questa importante ricorrenza.

La collaborazione, rivelata da People Magazine, assumerà i contorni di un progetto musicale che prevede "attività globali e tante sorprese" per i fan della cantante americana e di Pokemon. "Mi piace essere parte di tutto ciò che è giocoso, i Pokemon sono un ottimo strumento per raccontare delle buone storie e veicolano un grande messaggio che merita di essere condiviso con il mondo", spiega Katy Perry dalle colonne del magazine People prima di aggiungere che "avendo io stessa un bambino, capisco quanto possa essere importante giocare. Questo progetto rappresenta perciò la naturale estensione di ciò che sono".

Il filmato confezionato da The Pokemon Company ci offre un primo assaggio di questa collaborazione denominata "P25 Music", con una delle nuove canzoni di Katy Perry rappresentata in un video che pizzica le corde della nostalgia dei milioni di fan dei Pokemon. Al progetto P25 Music parteciperanno anche altri musicisti che saranno svelati nel corso delle numerose attività organizzate per quest'anno da The Pokemon Company per il venticinquesimo anniversario del brand nintendiano.