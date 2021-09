260 PS5 in regalo agli sviluppatori per festeggiare il successo del trailer di Project EVE

La nuova presentazione di Project EVE avvenuta al PlayStation Showcase dello scorso giovedì si è rivelata un successo, e il merito è ovviamente tutto degli sviluppatori sudcoreani di Shift Up. Il loro capo lo sa bene e ha voluto premiarli tutti quanti con un regalo inaspettato...

Questa mattina, quando i 260 impiegati sono arrivati nei loro uffici, hanno trovato ad attenderli altrettante PlayStation 5 su ognuna delle loro scrivanie. A quanto pare, nonostante la carenza di scorte che ancora vige in tutto il mondo, il CEO Hyung-Tae Kim non ha avuto alcun problema a reperire un quantitativo così elevato di console: è uno dei vantaggi di chi riesce ad ottenere uno spazio in un evento di primo piano come il PlayStation Showcase. Kim (che oltre ad essere CEO è anche un artista, avendo lavorato al Character Design della serie Magna Carta) ha dichiarato di aver scelto delle PS5 come regalo per permettere a tutti i suoi dipendenti di giocare a Project EVE una volta che verrà pubblicato sul mercato.

Il recente trailer di Project EVE, purtroppo, non ha svelato la finestra di lancio di questo promettente action orientale, che in sede di annuncio venne confermato come multipiattaforma, quindi in arrivo anche su altre macchine da gioco oltre a PlayStation 5.