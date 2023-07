Dopo 28 anni, un modder rimette a lucido la versione PC di Wipeout del 1995

C'era una volta Wipeout (in realtà, wipE′out″), un videogioco di corse con ambientazione futuristica pubblicato da Psygnosis su Playstation, DOS e Sega Saturn. La qualità della sua versione PC era piuttosto scadente e serviva un eroe per rimetterla a lustro.

Ci sono voluti 28 anni, ma un eroe senza nome è effettivamente giunto. Con la sua mod per PC dal titolo Wipeout: Phantom Edition, "usa i dati di gioco dalla versione PlayStation e rende la versione PC molto più simile a quella per console rispetto al suo porting ufficiale su PC".

L'amore di questo modder per Wipeout ci consente ora di giocarlo in tutta la sua gloria sugli hardware moderni e non soltanto. Tra i miglioramenti della Phantom Edition, infatti, figurano un frame rate illimitato, rendering ad alta risoluzione per un significativo miglioramento delle texture, effetti di dissolvenza per oggetti in lontananza, maggiore distanza di visualizzazione, illuminazione migliorata e "Rasterizzazione e blending accurati con PSX".

La mod, inoltre, aggiunge il supporto per tastiera e mouse, nuovi menu di opzioni, un nuovo sistema di musica ed effetti sonori, proporzioni configurabili, supporto schermo intero e la possibilità di utilizzare tracce musicali personalizzate.

Come se non bastasse, la Phantom Edition include tre opzioni di "risposta alla collisione", che implementano le meccaniche di collisione del gioco originale o con quelle di Wipeout 2097. Per giocare, però, i giocatori avranno bisogno dei file dei dati di gioco dalla versione originale del CD di Wipeout per PC, non facilissima da recuperare.

Nel frattempo, sogniamo il ritorno di Wipeout su Playstation 5. Secondo un insider, peraltro, Wipeout su PlayStation 4 e Playstation 5 potrebbe tornare con un reboot.