2B combatte in nero in questo cosplay di Nier Automata

2B è un personaggio iconico dell'acclamato gioco di azione RPG Nier Automata, sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square Enix nel 2017. 2B è un androide di combattimento, parte della YoRHa, un gruppo di androide inviato per combattere i mutanti e i robot nemici sulla Terra, con la sua esistenza dedicata a proteggere l'umanità.

2B è conosciuta per la sua bellezza e per la sua abilità di combattimento letale, e viene spesso descritta come algida e distaccata. Tuttavia, sotto la superficie, 2B nasconde una profonda tristezza e una forte senso di senso di colpa, legati al suo ruolo come androide di combattimento che è costantemente impegnato in una guerra senza fine.

La personalità di 2B si sviluppa durante il gioco, dove incontra e forma un legame con altri personaggi, come il suo compagno di battaglia 9S. Insieme, i due affrontano molte sfide e scoprono la verità dietro la loro esistenza e la loro missione. Un ruolo tragico, che ha portato la donna dai capelli bianchi a essere un personaggio molto amato dal fandom di Nier: Automata, che hanno apprezzato la sua complessa personalità e la sua storia emotiva. La sua bellezza e le sue abilità di combattimento hanno anche attirato l'attenzione dei cosplayer, che hanno creato molte interpretazioni del personaggio nei loro costumi.

E in questa occasione, c'è la cosplayer russa Anastasia Tretyakova che prova a mettersi in gioco, così da portare in dote ai suoi fan il cosplay di 2B in combattimento più fedele possibile. In questo paesaggio grigio, che ricorda alcuni scenari di Nier Automata disegnati da Platinum Games, con vari scatti che la immortalano in più posizioni. Quindi 2B conferma di essere un personaggio centrale e importante, e non soltanto nel videogioco. Anche l'anime di Nier purtroppo interrotto l'ha rimessa in gioco.