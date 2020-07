2K annuncia una nuova partnership con OneTeam Partners e la NFLPA

2K, OneTeam Partners (OneTeam) e la National Football League Players Association (NFLPA), annunciano oggi una nuova partnership. Questa permetterà alla label di includere giocatori della NFL in diversi giochi, al momento in fase di sviluppo, che verranno pubblicati nel 2021.

La partnership garantirà a 2K il diritto di mostrare i nomi, i numeri, le immagini e le sembianze di oltre 2.000 giocatori attuali della NFL. OneTeam, il rappresentante del gruppo di licenze della NFLPA, ha facilitato l'accordo. I termini finanziari non sono stati divulgati. “Siamo entusiasti di lavorare con la NFLPA e OneTeam, per inserire le più grandi star del football nei titoli a cui stiamo lavorando", ha dichiarato David Ismailer, Presidente di 2K. "Vogliamo dare ai tifosi esperienze autentiche, memorabili e divertenti grazie a una lista di veri eroi di questo sport."

"2K ha una comprovata esperienza di relazioni commerciali di alto profilo e di successo con altre leghe sportive, atleti professionisti e i loro fan", ha detto Steve Scebelo, Presidente ad interim di NFL Players Inc. "L'etichetta produce alcuni dei migliori videogiochi sportivi del mondo e non vediamo l'ora di lavorare con loro, i nostri giocatori e OneTeam su progetti futuri."

"Il videogioco sportivo è una categoria in forte crescita, la partnership tra la NFLPA e 2K rappresenta un'opportunità per entusiasmare i giocatori attuali e per raggiungere il pubblico futuro non ancora toccato", ha dichiarato Ahmad Nassar, CEO di OneTeam Partners. I giochi 2K-NFL saranno esperienze di football non simulative ed al momento sono in fase di sviluppo. Titoli, sviluppatori e date di lancio saranno annunciati più avanti.