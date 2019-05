2K si fa concorrenza in casa: un gioco completamente nuovo di wrestling

Nonostante abbia già le redini della serie ufficiale di WWE, 2K ha confermato di essersi messa al lavoro su un gioco completamente originale di wrestling. La compagnia non ha svelato informazioni concrete sul progetto, ma ha spiegato quale è stata la ragione per cui ha deciso sostanzialmente di portare la concorrenza in casa propria.

Stando alle dichiarazioni di Hiromu Furuta di 2K, l'avvio di un gioco originale di wrestling si è rivelata una necessità creativa per il team di sviluppo che, di anno in anno, si limitava pedissequamente a svolgere il proverbiale compitino con l'annuale iterazione di WWE.

"Penso che non avere competitor non è per nulla sano. Quando avevamo dei rivali nel settore del wrestling, eravamo determinati a non perdere la leadership e ci stimolava a creare qualcosa di grandioso. Ma adesso, guardando al mercato, i giocatori chiedono sempre qualcosa di nuovo e noi sentiamo di non aver raggiunto ciò a cui puntiamo davvero. Per esempio, in molti casi utilizziamo ancora dei vecchi asset e non riusciamo ad ottenere ciò che ci piacerebbe.

Potremmo trovare un modo per fare le cose nel modo in cui vogliamo noi, in termini di collaborazione con il nostro publisher. Stiamo provando a lanciare un nuovo gioco di wrestling. Ovviamente manterremo il nostro team di WWE, ma siamo anche consapevoli che i nostri creativi stanno iniziando a perdere la passione e la sicurezza, e si stanno limitando a portare a termini i compiti che vengono assegnati loro. Non è la direzione in cui vogliamo procedere. Quindi, per compensare, stiamo creando un nuovo wrestling game".

Interessanti dichiarazioni che lasciano presagire l'arrivo di un gioco fuori dalla norma, che sappia riprodurre il mondo del wrestling in un'ottica inedita e irrealizzabile all'interno dei canoni di WWE2K. Il titolo, in ogni caso, è ancora nelle sua fasi primordiali di sviluppo, come dichiarato da Furuta, e ci sarà presumibilmente da attendere diversi mesi prima di un annuncio ufficiale.