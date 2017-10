ha pubblicato recentemente un nuovo annuncio di lavoro per ricercare Lead Campaing Designer e Lead Technical Artis da inserire nel team che si sta occupando di un nuovo progetto, un gioco d'azione/shooter in prima persona non ancora annunciato.

L'annuncio parla di un "uno sparatutto con elementi fantasy e Sci-Fi dotato di una forte componente narrativa", descrizione che sembra corrispondere con la saga di BioShock. Che 2K Games abbia messo in produzione il quarto capitolo della serie, o magari un reboot?

Sembra improbabile che l'annuncio riguardi Borderlands 3 ma potrebbe essre relativo a una nuova IP, anche se l'ipotesi BioShock potrebbe non essere del tutto da scartare.