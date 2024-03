2K Games cita Borderlands 4 e BioShock 4, ma non ci sono novità sostanziali

Il nuovo BioShock è stato annunciato nel 2019 ma da allora è completamente sparito dai radar. Che fine ha fatto? 2K Games ha citato indirettamente il gioco in un post social come parte dei festeggiamenti per l'undicesimo anniversario di BioShock Infinite.

Uscito il 26 marzo 2013, BioShock Infinite ha festeggiato l'undicesimo compleanno nelle scorse ore e 2K Games ha pubblicato un post celebrativo sui suoi profili social. Per tutta risposta in molti hanno iniziato a chiedere notizie e informazioni sul nuovo gioco di BioShock e il publisher ha commentato con l'emoticon di un cuoco. In altre parole? Stiamo cucinando e qualcosa bolle in pentola, ma questo lo sapevamo già, quindi toccherà armarsi di pazienza in attesa di un reveal ufficiale. E se invece il riferimento fosse ad una remastered di BioShock Infinite?

Restando in casa 2K Games, in queste ore Take-Two ha comprato Gearbox e Borderlands, lo studio lavorerà sotto etichetta 2K (di proprietà di Take-2) e nel comunicato che annuncia l'acquisizione si parla chiaramente di un nuovo gioco di Borderlands in sviluppo. Il testo parla genericamente di "sequel" e dunque Borderlands 4 potrebbe essere in dirittura di arrivo... ne sapremo di più nel corso dell'anno?

Due progetti sulla carta in grado di generare un grande hype, anche se al momento non sappiamo assolutamente nulla sui prissimi giochi di BioShock e Borderlands.

