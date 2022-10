2K Games: i dati degli utenti sono stati rubati e messi in vendita, arriva la conferma

2K Games ha confermato di aver subito un attacco hacker a settembre, durante l'attacco in questione i dati personali di alcuni utenti registrati ai servizi online della compagnia sono stati trafugati e messi in vendita sul dark web, anche se non è chiaro quanti account siano stati effettivamente trafugati.

L'azienda fa sapere che tra i dati rubati figurano indirizzi email, gamertag e dettagli sulle console utilizzate dai singoli profili, mentre non ci sono rischi di alcun tipo per quanto riguardai dati più sensibili.

"Non ci sono indicazioni che siano stati rubati dati come password o informazioni finanziarie registrate nei nostri sistemi, questi dati sensibili non risultano compromessi", non ci sono dunque pericoli per pin e dati legati a carte di credito, numeri di cellulare o altre informazioni personali e finanziarie che non siano l'indirizzo email, il gamertag e le piattaforme di riferimento degli account coinvolti.

La falla sembra abbia riguardato il sito del supporto clienti di 2K Games, bucato dagli hacker e poi utilizzato come metodo per accedere ai server dell'azienda. L'allarme in ogni caso è rientrato rapidamente, la società consiglia ai giocatori di cambiare la password del proprio account 2K Games per sicurezza, così da essere certi di invalidare eventuali password in possesso degli hacker.