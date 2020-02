2K Games fonda ufficialmente 31st Union, la nuova software house del papà di Dead Space

Dopo aver anticipato la notizia dell'apertura del nuovo studio 2K diretto da Michael Condrey, i vertici di 2K Games confermano di aver fondato 31st Union, una nuova casa di sviluppo della Silicon Valley con vista sulla nextgen.

Con l'annuncio dell'apertura di 31st Union, il colosso videoludico statunitense riferisce di aver avviato le procedure per espandere la propria rete di sussidiarie attraverso la creazione di una nuova software house che avrà sede in Spagna e che verrà presentata ufficialmente entro breve.

A raccontarci la visione e le strategie seguite da 31st Union è lo stesso Condrey attraverso una lettera aperta che descrive l'inizio di questa sua nuova avventura professionale come "un modo incredibile di proseguire un viaggio che coinvolgerà d'ora in avanti un team appassionato e di talento, con una cultura che sosterrà l'inclusività e darà maggiore rappresentanza a una nuova IP ambiziose su cui siamo già estremamente entusiasti".

Ad arricchire il manifesto di 31st Union ci pensa anche il responsabile strategico della compagnia, Tyler Michaud, aggiungendo che "stiamo creando un ambiente di sviluppo incentrato su di una nuova proprietà intellettuale che metterà la passione al centro di tutto. Riteniamo che le prospettive e le esperienze maturate da ogni membro del team siano cruciali per dare forma a un'esperienza di intrattenimento veramente globale e profondamente connessa con la community di appassionati".veramente globale con una profonda connessione con i fan appassionati".

Tra i tanti progetti seguiti in questi anni da Michael Condrey, è davvero impossibile non citare Call of Duty WWII, CoD Advanced Warfare, CoD Modern Warfare 3 e, soprattutto, l'avventura horror di Dead Space.