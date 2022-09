2K Games, non solo GTA 6: attacco hacker all'assistenza clienti, allerta ai giocatori

Software house e team di sviluppo stanno esprimendo la propria solidarietà a Rockstar Games, pubblicando versioni preliminari di giochi del calibro di Control o Immortality, a supporto delle cieche critiche rivolte da parte del pubblico al materiale trafugato di Grand Theft Auto VI.

E se la settimana di Take-Two era già iniziata male, sembra purtroppo che stia proseguendo ancora peggio. Dopo le cospicue perdite in borsa registrate da Take-Two Interactive, ora arriva la conferma di un ulteriore attacco hacker a danno dell'azienda. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il Customer Sevice di 2K Games ha infatti confermato una violazione dei propri server, dai quali sarebbero poi stati inviati molteplici messaggi a parte della community. Questi ultimi, neanche a dirlo, contenevano link volti ad appropriarsi di dati personali dei destinatari delle mail.



Per questa ragione, il servizio clienti di 2K Games invita i giocatori a prestare particolare attenzione ad eventuali messaggi ricevuti dal Customer Service, evitando di aprire qualsiasi tipo di link in essi contenuto. Nel caso in cui l'allerta non fosse giunta in tempo, 2K Games consiglia di modificare tutte le password salvate nei propri browser e di provvedere ad effettuare uno scan completo del proprio device tramite un valido software anti-virus.