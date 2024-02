2K Games produrrà il nuovo gioco di calcio FIFA, per un insider

Da tempo si parla di 2K Games interessata ad acquisire la licenza FIFA per dare vita al gioco di calcio ufficiale della federazione, dopo la rottura tra Electronic Arts e la FIFA che ha portato alla nascita di EA Sports FC. Adesso anche un insider conferma l'interesse del publisher per un accordo con la federazione calcistica.

Nello specifico, Kurakasis (insider che in passato si è rivelato più volte affidabile, pur non esponendosi mai troppo sui social) ha pubblicato su X una immagine di FIFA World Cup 2002 ricordando come questo sia il suo gioco preferito della serie. Fino a qui niente di strano se non fosse che l'insider ha inizialmente scritto l'anno come "2K2" per poi correggersi e aggiungere un 2002 in numeri arabi.

Vedremo quindi un FIFA 2K25? 2K Games e Take-Two hanno già dalla loro ottime licenze sportive come NBA e WWE e l'aggiunta della licenza FIFA al proprio catalogo di IP costituirebbe sicuramente un plus per il publisher americano.

Lo scorso anno si parlava di un gioco LEGO sportivo prodotto da 2K Games e chissà che un eventuale LEGO 2K Soccer (apparentemente conosciuto come LEGO 2K Goooal! e già trapelato in rete) non possa rientrare nell'accordo tra il publisher e la FIFA.

Un gioco di calcio su licenza FIFA sembra essere previsto per il 2024 ma ancora non sappiamo chi sarà al timone di questo progetto.