The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR è ora disponibile in digitale su PS4, Xbox One e PC

2K annuncia oggi che la compagnia, in partnership con HB Studios, ha pubblicato The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR, l’ultima simulazione della pluripremiata serie. Sviluppato da HB Studios, The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR è il primo titolo con licenza PGA TOUR, pronto a regalare una coinvolgente esperienza di golf.

The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC in formato digitale. La versione fisica verrà invece pubblicata quest'autunno. “HB Studios ha un’incredibile esperienza nello sviluppo di titoli sportivi, per The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR abbiamo visto un significativo potenziale per il futuro del franchise” dice Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts.

“Sono immensamente orgoglioso del duro lavoro e della passione, messa dal mio team in questo gioco” aggiunge Alan Bunker, CEO di HB Studios. “Non potremmo essere più felici di lavorare per 2K, su un prodotto come PGA TOUR, per condividere la nostra passione per il golf con nuovi appassionati fan”.

“Siamo entusiasti della partnership con HB Studios e 2K” dichiara Len Brown, Chief Legal Officer e Executive Vice President Licensing per PGA TOUR. “La modalità carriera darà la possibilità ai nostri fan di arrivare al top della classifica del PGA TOUR".